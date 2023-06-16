'В прекрасном здоровье': роспропаганда запустила фейк о тяжелом ранении Буданова, в ГУР ответили

Российские пропагандисты продолжают распространять фейки. На этот раз СМИ оккупантов заявили о тяжелом ранении главы ГУР Кирилла Буданова. Однако данный факт опровергли в Украине.

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Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Он подтвердил, что Буданов в порядке.

По данным росСМИ, 29 мая якобы ракета прилетела в соседний с Будановым кабинет, он получил ранение, из-за которого был срочно госпитализирован и отправлен на вертолете в Польшу, а оттуда – в Германию, где сейчас якобы находится в тяжелом состоянии.

В Украине ранее уже заявляли, что слухи о ранении или гибели Буданова это фейк.

Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит", – прокомментировал Юсов очередной российский фейк.

Он добавил, что минут 10 назад общался с Будановым, который "полон планов, весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России распространили фейк о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы был тяжело ранен в начале мая неподалеку от Херсона. Пропагандисты заявили, что украинскому генералу даже делали трепанацию черепа после "ракетного удара по командному пункту" украинской армии, в их мечтах Залужный якобы больше не может исполнять свои обязанности.