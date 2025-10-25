Буданов объяснил, почему Россия сделала ставку на удары по украинской энергетике

Страна-агрессор Россия, накануне зимы, в очередной раз сделала ставку на удары по энергетическим объектам Украины, чтобы оставить людей без света. Москва считает, что перебои с электроснабжением вызовут в стране общественное недовольство.

Об этом в интервью Il Foglio заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Он добавил, что единство украинцев является самой большой силой, чтобы не сдаваться.

"Не секрет, что россияне хотят вызвать полное отключение электроэнергии в Украине... По такой причине: по их мнению (оккупантов. – Ред.), эти нападения влияют на социально незащищенные слои населения Украины", – подчеркнул Буданов.

РФ надеется на бунт в Украине

Он отметил, что наши граждане со средним и высоким уровнем доходов сегодня имеют различные средства для преодоления отключений электроэнергии, а некоторые даже собственные генераторы для отопления и освещения жилья. Также военные и правительственные учреждения уже давно обеспечены резервными источниками питания.

По словам Буданова, больше всего от последствий российских ударов страдают социально незащищенные граждане с низкими доходами.

"Российское руководство хочет полного отключения электроэнергии, потому что считает, что это создаст социальное недовольство в стране", – пояснил глава украинской разведки.

В то же время он подчеркнул, что целью Путина является не только уничтожение Украины, но и подрыв любой поддержки, которую она получает от собственного народа и союзников. Именно поэтому, по словам Буданова, главной силой нашего государства остается единство, без которого победить в войне невозможно.

Напомним, риск возвращения почасовых отключений света в Украине остается из-за постоянных атак России на энергосистему. Однако энергетики уверяют, что делают все, чтобы украинцы проходили зиму со светом и теплом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Институте изучения войны (ISW) подчеркнули, что по объектам энергетики с приближением зимы РФ начала бить практически ежедневно, в ряде регионов происходят отключения электроэнергии. Подобные террористические атаки с целью погрузить украинцев в темноту и холод в очередной раз подтверждают, что агрессор нисколько не заинтересован в прекращении войны.

