Россия не заинтересована в мире: в ISW объяснили, почему Кремль сделал ставку на удары по энергетике Украины

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
1,0 т.
Россия усиливает воздушные удары по украинской энергетической инфраструктуре. По объектам энергетики с приближением зимы россияне начали бить практически ежедневно, в ряде регионов происходят отключения электроэнергии.

Эти террористические атаки с целью погрузить украинцев в темноту и холод в очередной раз подтверждают: Россия не заинтересована в прекращении войны. Ситуацию проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Враг пытается выбить украинскую энергетику

Материал ISW был опубликован до массированной комбинированной атаки войск РФ по украинским энергетическим и нефтегазовым объектам в ночь на среду, 22 октября. Поэтому во внимание они приняли российские удары до 21 октября.

Так, в ночь на вторник россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/КН-23" из Брянской области, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 с Курщины и 98 беспилотниками "Шахед" (около 70), "Гербера" и других типов, которые запускали из российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского в оккупированном Крыму.

Воздушные силы тогда отчитались о сбитии 58 дронов, зато все шесть ракет и 37 беспилотников прилетели в десяти локациях. Еще в двух местах беды натворили обломки сбитых целей.

"Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в основном атаковали критически важную инфраструктуру Украины в Черниговской и Сумской областях, и отметил, что российские войска ежедневно наносят удары по такой инфраструктуре накануне зимы. Украинские чиновники сообщили, что российские беспилотники поразили гражданскую и энергетическую инфраструктуру и вызвали отключение электроэнергии в Черниговской, Черкасской и Киевской областях", – добавили в ISW.

Между тем Министерство энергетики Украины сообщило, что все украинские области вводят графики отключения электроэнергии после российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре в Черниговской и Днепропетровской областях.

В министерстве также добавили, что россияне бьют по энергоинфраструктуре, вблизи которой нет никаких военных целей, а также что оккупанты препятствуют проведению ремонтов поврежденных объектов, запуская над ними дроны.

В материале ISW со ссылкой на украинские СМИ также указано, что российские удары имеют целью погружение страны в темноту. Для этого россияне прежде всего сконцентрировались на создании дефицита электроэнергии на востоке Украины, где потребление обычно выше и где российские войска уничтожили почти все местные генерирующие мощности, постепенно останавливая поток электроэнергии с запада на восток.

А Bloomberg, добавили аналитики, ранее сообщал, что по состоянию на 3 октября российские удары уничтожили примерно 60 процентов добычи природного газа в Украине, что, вероятно, заставит Украину потратить 1,9 миллиарда евро на импорт топлива зимой 2025-2026 годов.

"Россия каждую осень и зиму, начиная с 2022 года, наносит серии усиленных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, что, по мнению ISW, является попыткой России ухудшить энергетическую безопасность и промышленный потенциал Украины, а также деморализовать украинское население. Длительная и постоянно усиливающаяся кампания дальнобойных ударов России против Украины является лишь одним из показателей незаинтересованности Кремля в мире", – подчеркнули аналитики.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что в Кремле дали "сигнал" Трампу о мирных переговорах. В частности, "спикером" "послания" для президента США стал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: его последние заявления аналитики подробно проанализировали.

