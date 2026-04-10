Буданов ответил, могут ли дроны гарантировать Украине победу в войне с Россией

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов убежден, что без людей Украина не выиграет войну с Россией. Дроны, которые сейчас активно используют Вооруженные силы Украины, по его мнению, являются второстепенным звеном.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу". По его словам, без людей невозможно выиграть любую войну.

"Я, вы знаете, пожалуй, не являюсь фанатом идеи, что дроны сделают эту войну за нас. Извините, без людей войны не выигрываются. Без людей войны проигрываются – такое есть. Но чтобы выиграть без людей – так не бывает", – сказал он, отвечая на вопрос потенциальной потребности большего количества дронов для того, чтобы количество ликвидированных россиян выросло до 50 тыс. в месяц.

Буданов комментирует мобилизацию в Украине

До этого глава Банковой заявлял, что до завершения боевых действий мобилизация будет оставаться необходимой, поскольку украинской армии нужен человеческий капитал. И из-за войны кардинально решить проблемы в работе ТЦК СП, по его словам, невозможно.

"Война уже длится 12,5 лет и 4 с лишним года полномасштабного вторжения. А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее – не сильно хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут – их придется мобилизовать", – говорил глава ОП.

Напомним, ранее цифру в 50 тысяч ликвидированных россиян озвучивал министр обороны Михаил Федоров. Он отметил, что такие результаты должны быть ежемесячно, чтобы сделать войну для Москвы непосильной, и сейчас Украина уже приблизилась к этому показателю.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины готовит пакет новых решений для войска после совещания президента Владимира Зеленского с главой военного ведомства. Инициативы планируют реализовать в течение ближайших нескольких недель, они будут касаться мобилизации, службы и условий для военных.

