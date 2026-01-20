'Наша цель – убивать 50 тыс. военных РФ в месяц': Федоров озвучил приоритеты на посту министра обороны

Стратегической целью Украины в войне с Россией является нанесение врагу непоправимых потерь. Они должны быть на уровне 50 тысяч оккупантов ежемесячно, чтобы сделать войну для Москвы непосильной. Сейчас Украина уже приблизилась к этому показателю.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с журналистами. Он отметил, что Минобороны обладает детальными и верифицированными данными о потерях врага.

Стратегическая цель

По словам министра, в прошлом месяце Силы обороны ликвидировали 35 тысяч российских оккупантов. Эта цифра отражает потери врага, которые имеют видеоподтверждение.

"В прошлом месяце убили 35 тысяч – все эти потери верифицированы на видео", – подчеркнул Федоров.

Он отметил, несмотря на то, что Россия воспринимает людей как расходный ресурс, проблемы с восстановлением личного состава у агрессора уже становятся очевидными.

"Наша стратегическая цель – убивать 50 тысяч россиян в месяц. Если мы достигнем этого показателя, увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны", – подчеркнул министр.

Федоров о "математике войны"

Михаил Федоров отметил, что Министерство обороны обладает детальными и верифицированными данными о потерях врага благодаря системе "еБалы", которая предоставляет качественные данные с поля боя и стала ключевым инструментом учета поражений.

Поэтому Украина, по словам министра, четко понимает:

- сколько каждое подразделение поражает живой силы и техники;

- какое оружие наиболее эффективно в боевых условиях;

- на какую глубину наносятся поражения;

- сколько живой силы и техники уничтожается ежедневно.

"Мы знаем о войне с поля боя, а не из кабинетов", - подчеркнул министр.

Он отметил, что очень важно, "что мы начали все системно считать".

"У нас есть департамент математики войны, созданный еще в Brave1", – подчеркнул Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал появление дроново-штурмовых подразделений в ВСУ с новой доктриной применения беспилотников. Их главной задачей будет выслеживание и ликвидация российских операторов дронов.

