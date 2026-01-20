'За ними будущее': Федоров анонсировал создание дроново-штурмовых подразделений в ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины будет создано новое дроноводческое подразделение. Его главной задачей будет выслеживание и ликвидация российских операторов дронов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на встрече с журналистами. Новый глава военного ведомства заявил, что верит в такую реализацию.

"Наша задача — выбить российских операторов дронов с поля боя. Сформировать подразделения, которые охотятся сугубо на операторов дронов. Их уже создают, но нам надо масштабировать приобретенный опыт", — сказал Федоров.

По его словам, это важная инициатива, поскольку у российских сил другая доктрина применения дронов.

"Недавно Code 9.2. провели уникальную операцию в Купянске. Эта тактика работает, поэтому за дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них", — сказал министр.

В частности чиновник объявил запуск проекта Mission control. Он связан с тем, чтобы каждый экипаж вносил в систему тип дрона куда он летит или откуда он вылетал.

"Благодаря Mission control мы закроем весь цикл по дронам: закупка, поставки и использование на поле боя. По еБалам мы сейчас видим только отчеты о выполнении задач, тогда как нам важно иметь полную картину — с результатами и накопленным опытом", – резюмировал Федоров, и добавил, что аналогичное нововведение разрабатывается и для артиллеристов.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 14 января, президент Владимир Зеленский провел совещание с Михаилом Федоровым. В ходе разговора стороны определили ключевые направления оборонного ведомства.

