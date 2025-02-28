Буданов ответил на упреки Наева об отсутствии информации о полномасштабном вторжении РФ

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что еще осенью 2021 года в США он показал схему, направления и количество сил, которым Россия нападет на Украину. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

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"Приблизительно в октябре 2021 года было такое интервью в Соединенных Штатах, когда я показал схему – как будет, какими силами, по каким направлениям будет происходить нападение. Это к тому моменту была уже обнародована информация", - сказал Буданов.

Таким образом, он ответил на вопрос журналистов о недавнем интервью генерала Наева, в котором он заявил, что не имел информации о полномасштабном вторжении РФ.

Понимаете, если мы что-то обнародовали, значит, точно это все повсюду проходило до того момента. Напоминаю еще раз: это был октябрь, можно посмотреть точно, теперь в открытых источниках есть возможность найти", – подчеркнул начальник ГУР.

Речь идет об интервью Кирилла Буданова для американского издания Military Times, обнародованного 21 ноября 2021 года.

Напомним, ранее в своем блоге представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что 12 февраля 2022 г. на выездном заседании СНБО в Харькове сотрудники ГУР также проинформировали об угрозе широкомасштабного нападения России - по всей линии границы, а также с белорусской территории.