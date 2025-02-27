Буданов рассказал, во сколько обходится Кремлю день войны против Украины и возможен ли быстрый мир

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия тратит на войну около миллиарда долларов ежедневно. В то же время, несмотря на большие расходы, у России есть достаточный мобилизационный ресурс, чтобы продолжать военные действия.

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Об этом Буданов рассказал в интервью "Укринформу". Он отметил, что Кремлю каждый день войны против Украины обходится очень дорого.

"Это вообще очень дорогая война. День войны стоит чуть меньше миллиарда для них – это огромные средства. Что касается человеческого потенциала, опять же не надо себя обманывать, потенциал, мобилизационный ресурс Российской Федерации, согласно расчетам, позволит им двигаться дальше. Но темпы и количество жертв – да, они не могут это не учитывать, и они это учитывают", – сказал глава ГУР МО.

Что касается переговоров, Буданов подчеркнул, что разница между перемирием и миром принципиальна.

Он отметил, что для России важна тактика "кнута и пряника", когда они пытаются давить на Украину и предлагать привлекательные финансовые условия для привлечения других участников. Однако, по его словам, достижение быстрого мира с Россией невозможно.

"Конечно, тактика кнута и пряника, как говорится. Они всегда так будут делать: давить на нас и предлагать разные финансово интересные вещи для других сторон, которым принимать в этом участие. Так было всегда, и ничего у них не изменится. Здесь другой вопрос – перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личное могу выразить мнение – в принципе, это реально. Дойти быстро до мира – нет", – объяснил начальник ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель группы по вопросам РФ и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос объяснил, почему Путин заинтересован в паузе, а не в мире. По его словам, цель российского диктатора в этой войне неизменна – это капитуляция Украины.

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