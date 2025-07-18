Буданов сформировал новую философию войны, – генерал-майор Павленко

Начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов сформулировал новую философию войны: российскую армию можно и необходимо побеждать. Об этом в интервью блогеру Сергею Иванову рассказал экс-заместитель начальника ГУР генерал-майор Илья Павленко.

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Этот подход, подчеркнул он, транслируется через действия ГУР, влияющие не только на ход событий на поле боя, но и на международное восприятие силы Украины.

По мнению Павленко, своей работой военная разведка нивелирует нарратив россиян о непобедимости их армии и на собственном примере доказывает, что Украина способна на победу в войне. "Начальник ГУР четко говорит, что российская армия не является непобедимой. Ее можно и нужно побеждать. И Главное управление разведки уже делает философию этой войны и показывает всему миру, что Украина способна на это, и она это делает своими действиями", – отметил генерал.

По словам Павленко, существенная трансформация ГУР началась в 2015 году. Именно в этот период Кирилл Буданов формировался как будущий руководитель ГУР. Область вложенных файлов Просмотреть видео YouTube "ПУТИН НЕ ПЛАНИРУЕТ УХОДИТЬ ДО 2045-го ГОДА - Генерал-майор ГУР Илья Павленко"