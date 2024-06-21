Буданов: в Украине не сработают корейский, немецкий или молдовский сценарии

В Украине не сработают ни корейский, ни молдовский, ни немецкий сценарии завершения войны. В случае с агрессией России против Украины необходимо "точку поставить раз и навсегда".

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Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, выступая с онлайн-лекцией для слушателей программы подготовки "Senior Executive Fellows" Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, пишет 24 канал. По убеждению главы военной разведки Украины, из-за российского вторжения произошло разрушение системы безопасности, созданной после Второй мировой – и мир должен приложить усилия, чтобы эту систему восстановить.

Буданов убежден, что сценарии завершения войны, примененные другими государствами, в Украине невозможны. По его мнению, в случае противостояния с РФ сработает только нераздельное сочетание дипломатии и силового подхода.

"Здесь (в Украине. – Ред.) невозможен ни корейский, ни молдовский, ни немецкий сценарии – все это не сработает. Здесь должна быть поставлена точка один раз и навсегда", – подчеркнул глава ГУР.

Он обратил внимание слушателей лекции на то, что российское вторжение начало процесс разрушения мирового порядка, созданного человечеством после Второй мировой войны. И агрессия России против Украины, которая привела к этому разрушению, является ярким примером того, как один человек смог подорвать систему мировой безопасности.

"Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", – заявил Буданов.

Ранее он уже говорил о том, что Россия может попытаться реализовать в Украине "корейский сценарий", заставив наше государство согласиться на признание линии распределения между оккупированными и подконтрольными территориями нашего государства в качестве нового "границы". В свое время по этому сценарию были разделены Северная и Южная Корея.

Напомним, ранее глава ГУР прокомментировал разрешение бить западным оружием по РФ. Он считает, что это облегчит ситуацию на фронте, но "не меньше, не больше".

Буданов добавил, что российские оккупационные войска уже ощущают удары сил обороны Украины западным оружием по своей территории. Готовиться к подобным атакам россиянам нет никакого смысла, поскольку они уже происходят и буду продолжаться.