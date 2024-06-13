'Поздно пить 'Боржоми' и новые С-500 в Крыму: Буданов прокомментировал разрешение бить западным оружием по РФ

Российские оккупационные войска уже ощущают удары Сил обороны Украины западным оружием по своей территории. Готовиться к подобным атакам россиянам нет никакого смысла, поскольку они уже происходят и буду продолжаться.

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Об этом сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона в среду, 12 июня. По его словам, разрешение бить западным оружием по РФ точно облегчит ситуацию на фронте, но "не меньше, не больше".

Начальник ГУР подчеркнул, что россияне уже ощущают удары по своей территории, и им уже поздно готовиться к ним. "Как говорят: поздно пить "Боржоми" уже", – сказал Буданов.

Также он рассказал, что армия РФ пытается усилить систему ПВО во временно захваченном Крыму. Там оккупанты разместили новейшие элементы зенитного ракетного комплекса С-500.

"Усиливается система российской ПВО. Это совершенно очевидно и понятно. Новейшие элементы С-500 появились. Это в принципе будет их опытное применение, но они уже появились там (в Крыму. – Ред.)", – отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что войска РФ также продолжают использовать незаконно построенный Керченский мост. В основном там перевозят личный состав.

"Керченский мост всегда используется... Через него перевозят основные грузы, но прежде всего – это личный состав", – добавил начальник ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Буданова, сейчас на фронте продолжается тяжелый период. В частности, началось летнее контрнаступление войск страны-агрессора РФ.

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