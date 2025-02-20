Буданов за три месяца до полномасштабного вторжения предусмотрел, каким будет наступление РФ

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов еще за три месяца до полномасштабного вторжения точно предусмотрел планы врага и продемонстрировал оказавшуюся точной карту будущего нападения.

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Также глава ГУР отмечал, что нападение России могло бы сдержать увеличение помощи от США, говорится в материале LB.ua.

Фото карты-схемы российского вторжения с логотипом ГУР появилось на сайте влиятельного издания Military Times 21 ноября 2021 года.

На карте подробно изображены пути и цели наступления россиян: окружение Мариуполя, наступление из оккупированного Крыма на юг Херсона и Запорожья, морской десант в Одессе, захват Харькова, наступление на Киев со стороны Беларуси через Чернобыль. Карту предоставил журналистам Кирилл Буданов.

"Россия скопила более 92000 военных у границ Украины и готовится к нападению на конец января или на начало февраля. Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские удары и атаки бронетехники со следующими воздушными десантными штурмами в Одессе и Мариуполе и вторжением через соседнюю Беларусь", - сказал глава разведки в эксклюзивном интервью журналисту Military Tim22 Говарду.

Значительную часть разговора заняла тема помощи Украине от западных союзников. Буданов выразил уверенность, что США могут сдержать любое российское вторжение из-за дополнительной военной помощи Украине и усиления дипломатического и экономического давления. "Нам нужно больше. Ни одна страна, кроме Украины, не ведет открытую войну с Россией.

А мы уже 7 лет. Поэтому уверены, что США должны дать нам все, что мы не получали раньше. И прямо сейчас. Это правильное время для этого. Потому что может быть поздно", - сказал главный украинский разведчик за три месяца до полномасштабного вторжения российских орд в Украину.

Буданов добавил, что достаточно точную информацию о желании путина начать войну он получил от своей агентуры, которая за последние несколько лет увеличилась в десятки раз. Глава ГУР намекнул, что речь идет и о людях, близких к Кремлю.

Как сообщается в статье, вечером 22 февраля 2022 года Владимир Зеленский собрал на Банковой глав всех парламентских фракций и групп.

На встрече присутствовали также премьер Денис Шмигаль и представители силовых структур: Генштаба, Минобороны, СБУ и ГУР. Причем тогдашние министр обороны Алексей Резников и глава СБУ Иван Баканов в речах перед президентом и парламентариями возможность полномасштабного вторжения в большинстве своем отрицали.

"Буданов вытащил из своих бумаг карту и со спокойным выражением лица, углубленный в себя начал рассказывать вещи, от которых у присутствующих должна бы кровь застыть в жилах: россияне могут начать войну за пределами Донбасса, под угрозой Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, россияне могут попытаться зайти из Чернобыля", - описывали встречу журналисты, которые общались с непосредственными участниками совещания.