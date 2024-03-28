'Будапешт выдвинул условие': украинские пленные, которых Россия передала Венгрии, рассказали о деталях обмена

Украинских военнопленных, которых в июне 2023 года Россия передала Венгрии, оккупанты освободили при определенных условиях. У пленных якобы нашли венгерские корни, которых у мужчин точно нет.

Освобожденные не только граждане Украины, но и считают себя украинцами и общаются на украинском языке, пишет DW. Они только теперь рассказали детали обмена и назвали условие освобождения. Это – запрет возвращения в Украину.

Два человека (условно Иван и Андрей – они просили не раскрывать детали, по которым их можно идентифицировать) из Закарпатья весной 2022 года вступили в ряды ВСУ. Воевали на Луганщине, и в июне 2022 года были захвачены в плен. Маме Андрея оккупанты позвонили и сообщили, что ее сын в плену, а вот семья Ивана не получила ни одного известия.

О пленении мужчины рассказывают мало и скупо. В тюрьме их "периодически били" (интересно, ято по наблюдениям мужчин, там работали исключительно украинские коллаборанты), кормили перловкой и "тюремной баландой", но так, "чтобы человек только оставался в живых". Иван за почти год в плену потерял десять килограммов, Андрей - почти 30.

Собрав группу из 11 военнопленных, родившихся на Закарпатье, россияне переправили их в Москву. Там их допросили представители ФСБ, которые сообщили, что пленных освободят, но отвезут не в Украину, а в Венгрию.

Как рассказали Иван и Андрей, из 11 закарпатцев только один имеет венгерское происхождение: "Но мне сказали: или ты говоришь так, как надо, что ты венгр, или неизвестно, довезут ли тебя обратно". В июне военнопленных переправили в Стамбул, а оттуда – в Будапешт. Там их встретил не назвавшийся представитель Венгрии.

Украинцев не охраняли и не ограничивали в передвижении, но попросили не гулять по городу, пока они не получат статус беженцев. Кроме того, мужчинам разрешили позвонить родным и пригласить их в гости. Однако представители Венгрии выдвинули бывшим пленникам условие – не возвращаться в Украину до окончания войны.

Как сообщал OBOZ.UA, первую новость о передаче украинских военнопленных опубликовала российская православная церковь: якобы передача пленных состоялась "при посредничестве РПЦ в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". После этого российские священники сообщали о готовящемся освобождении еще одной группы пленных, однако этого так и не произошло.

Украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами об освобождении украинских военнопленных. Как заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, это было сделано в политических интересах пророссийского премьера Виктора Орбана.

Несмотря на условие с венгерской стороны, пятеро из 11 украинских военных решили вернуться домой. Среди них был и единственный военный венгерского происхождения. Посольство Украины в Будапеште предоставило им документы и дипломатическую машину для сопровождения через венгерско-украинскую границу.

После возвращения в Украину мужчин отправили в реабилитационные центры. Но только двоих после лечения и отдыха возобновили в службе в армии. Третий все еще лечится в психбольнице. Четвертый скончался от пневмонии. Однако пятый пленник все-таки вернулся на фронт.

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