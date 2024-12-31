'Будем идти только вперед': Путин в новогоднем обращении заговорил о вызовах и расхвалил военных, убивающих украинцев

В обращении к россиянам в Новый год кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска якобы "защищают страну", а 2025-й объявлен годом "защитника отечества". Он выразил надежду на то, что "все будет хорошо" и "будем идти только вперед".

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Свое видео главарь страны-агрессора записал на фоне Кремля. Роликом поделилась роспропаганда.

Путин начал с того, что первая четверть XXI века в России была "наполнена многими исторически значимыми, масштабными событиями".

"Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано", – выдал т.н. президент.

Он считает, что "помыслы и надежды" миллионов россиян сейчас вместе с участниками "СВО". Оккупантов Путин назвал "подлинными героями, взявшими на себя великий ратный труд – защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности".

В честь захватчиков и военных преступников (а также в связи с грядущим 80-летием дня победы во Второй мировой) Путин объявил 2025-й годом защитника отечества.

В конце диктатор пожелал гражданам РФ "благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России".

Как ранее писал OBOZ.UA, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении к Владимиру Путину пожелал российским войскам "победного года". Он выразил намерение дальнейшего укрепления стратегического партнерства между государствами.

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