"Будем работать": Неижпапа анонсировал новые удары по вышкам возле Крыма

Украина продолжит операцию по нанесению ударов по газодобывающим платформам у берегов оккупированного Крыма. Там остаются российские спецназовцы, однако они ограничены логистически и получают обеспечение только воздушным путем, в частности вертолетами.

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Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неежпапа в интервью "АрмияInform". Он отметил, что Силы обороны не могут позволить иметь системы наблюдения на газодобывающих вышках в Черном море.

"Это операция не одного дня (удары по вышкам. – Ред.), и она будет продолжена. Мы не можем позволять противнику иметь осведомленность на море, не можем позволить следить за нашими гражданскими или военными кораблями и вообще понимать обстановку", – рассказал Неижпапа.

Он добавил, что по вышкам возле Крыма украинские защитники отрабатывают "не только нашими морскими дронами, но и другими видами вооружения".

"Нам известно, что враг там оставил спецназовцев, но они ограничены логистически, поэтому имеют обеспечение только воздушным путем с привлечением вертолетов. Мы и дальше будем работать по таким вышкам", - сообщил командующий ВМС.

Неижпапа также подтвердил, что полное уничтожение Черноморского флота РФ может стать стратегическим ударом по России и будет иметь огромные последствия для войны.

"События, которые весь мир наблюдал в Сирии, доказывают, что противник будет максимально осмотрительно себя вести, ведь флот, который они отогнали в Новороссийск, фактически остался единственной ближайшей базой к Средиземному морю. Тем более, что они постоянно ожидают от нас ударов" – сказал вицеадмирал.