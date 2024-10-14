"Будем реагировать жестко": Зеленский пообещал работу с партнерами касательно стран, которые помогают России. Видео

На Ставке верховного главнокомандующего 14 октября одним из самых важных был доклад разведок – ГУР МО и СВР – о намерениях россиян на осень-зиму и "фактическом включении" КНДР в войну. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ дал конкретные поручения Силам обороны и безопасности, правительству и нашим дипломатам.

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"Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это возможно. Именно так и будет", – сказал глава государства в вечернем обращении к гражданам в конце 964-го дня полномасштабного вторжения.

Доклад Главного управления разведки и Службы внешней разведки также раскрыл отношения РФ "с некоторыми другими странами, которые инвестируют в затягивание войны".

"Также – внешнеполитическое направление: наши отношения с партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нам обороняться и несмотря на все добиваться результата. Я благодарю разведку, всех привлеченных специалистов за полную картину", – сказал президент.

Также длительный доклад представил главком ВСУ Александр Сырский. Он говорил о фронте и особенно Покровском направлении, Курской операции и нашем видении дальнейших действий на плацдарме.

Был и доклад вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и в других столицах на уровне команд касательно геополитического пункта Плана победы.

"Работают военные на своих уровнях с нашими партнерами по военным пунктам. На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка", – заявил Зеленский.

Доклад презентовал и Александр Камышин, внештатный советник президента по стратегическим вопросам, об отечественном производстве оружия и поставкам в армию.

"По состоянию на сегодняшний день есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто делает нашу армию технологичной: всем украинским производителям, всему нашему государственному сектору, всем партнерам, которые вкладываются в производство дронов в Украине. Мы будем и дальше наращивать эти поставки, и главное, чтобы технологическое развитие помогало нам беречь жизни наших воинов", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, посетил одно из производств оборонно-промышленного комплекса Украины. Глава государства заявил, что работа украинского ОПК является большим вкладом в то, чтобы наша страна выстояла в войне.

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