'Большой вклад в историю независимости': Зеленский побывал на одном из производств украинского ОПК. Видео

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, посетил одно из производств оборонно-промышленного комплекса Украины. Глава государства заявил, что работа украинского ОПК является большим вкладом в то, чтобы наша страна выстояла в войне.

Видео визита Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. "Одно из производств нашего ОПК, которое помогает Украине драться", – говорится в публикации.

Президент добавил: сейчас очень важно, чтобы сила украинского государства росла.

"И все, кто работает ради этого, также являются защитниками Украины, вносят большой вклад в то, чтобы наше государство выстояло", – заявил Зеленский.

Видео дня

Он также поблагодарил "каждого и каждого, кто отдает свои собственные силы ради укрепления страны, всех наших партнеров за общие договоренности и проекты, которые придают возможности для защиты жизни людей".

"Я хочу поблагодарить вас за ежедневный труд, за вашу службу Украины. За то, что вы делаете большой вклад в защиту нашей государственности, территориальной целостности и суверенитета Украины. И большой вклад в историю нашей независимости. Гордимся тем, что у нас есть такие люди прежде всего. И такие заводы", – сказал Зеленский работникам предприятия.

Президент также выразил им благодарность за усиление наших военных и за то, что "сокращается дефицит на фронте благодаря и вашим изделиям".

"И хочу пожелать вам сохранить себя для ваших семей, для будущего нашей Украины, пожелать здоровья вашим родным, близким и победы нам всем. Слава Украине!" – сказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября временная спецкомиссия Верховной Рады по защите инвесторов и украинские ассоциации ОПК подписали меморандум о сотрудничестве. В нем говорится о совместных действиях в трех приоритетных направлениях: усовершенствование условий в госзакупках; улучшение доступа к финансовым инструментам и регулирование экспорта.

В начале октября советник главы Офиса президента по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что ОПК Украины в 2025 году должно получить не менее 50 млрд грн на развитие производственных возможностей. Главными направлениями деятельности, по его словам, должно стать ракетостроение и производство боеприпасов.