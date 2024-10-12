Оборонные предприятия и депутаты подписали меморандум. Какие цели он преследует

Сегодня Временная специальная комиссия Верховной Рады по защите инвесторов и украинские ассоциации оборонной отрасли подписали меморандум о сотрудничестве. Какие именно совместные шаги намерены предпринять парламентарии и отечественные производители вооружений – читайте в материале OBOZ.UA.

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Совместная работа будет вестись в трех направлениях

Нынешняя встреча членов Парламентской спецкомиссии и представителей объединений частных компаний, которые работают в отечественном оборонно-промышленном комплексе – уже вторая с начала осени.

Первая встреча, в начале сентября, была посвящена перспективам украинского ОПК, и обсуждению – что мешает ему развиваться еще лучше. Можно сказать, это было установочное мероприятие. Присматривались. Сейчас же подошли к конкретике, и подписали меморандум о совместных действиях в трех приоритетных направлениях:

- совершенствование условий в государственных закупках;

- улучшение доступа к финансовым инструментам;

- регулирование экспортной деятельности.

"Проблем вообще-то много, больше десятка, но мы определили главные – остальные так или иначе с ними связаны", – сказала председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав инвесторов Галина Янченко. Надо отметить, что спецкомиссия хоть и временная, но она работает уже четыре года. Так что опыт решения проблем, связанных с инвестициями, накопила.

Количество ассоциаций, которые приняли участие в подписании меморандума, тоже связано с четверкой. Это Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), Федерация работодателей Украины Дефенс, общественный союз "Лига оборонных предприятий Украины" и общественный союз "Технологические силы Украины".

"Да, ассоциаций пока немного, но они ключевые. Объединяют практически все частное отечественное производство вооружений – от снарядов и тяжелой техники до средств связи и высокотехнологичных дронов. Уверен, к меморандуму вскоре присоединятся и другие оборонные ассоциации. Проблемы-то общие", – подчеркнул народный депутат Украины, сопредседатель рабочей группы Парламентской спецкомиссии по вопросам инвестиций в ОПК Александр Ковальчук.

Главное – деньги и возможность долгосрочного планирования

Надо отметить, что с начала полномасштабной войны с Россией количество производимого в Украине вооружения выросло в шесть раз. Таких темпов роста не знал ни один сектор отечественной экономики за тридцать лет.

"Однако сейчас темпы роста снижаются – в частности, из-за ограниченного оборонного бюджета: на оборонные закупки (как в Украине, так и за рубежом), в 2024 году предусмотрено 6 миллиардов долларов, а мощности украинского ОПК – до 25 миллиардов долларов. Речь идет как о товарах военного, так и двойного назначения", – заявил Александр Ковальчук.

Как он рассказал, первое направление работы – совершенствование условий в государственных закупках, в первую очередь должно позволить планировать деятельность предприятий (хотя бы на 3-5 лет), заключать долгосрочные контакты.

Второе направление – доступ к дешевым государственным кредитам, без которых отрасль не может развиваться. Потому что экспорт ограничен (это уже третье направление). Предприятия украинского ОПК работают с загрузкой от 20 до 60 процентов. Могут работать на 100%, но продукцию продавать некому. Такой вот замкнутый круг.

"А если экспорт разрешат, то нужно решить первый пункт – возможность планировать свою деятельность на несколько лет вперед", – сказала член правления Лиги оборонных предприятий Украины Лариса Татаринцева.

По словам участников подписания меморандума, уже сейчас намечается тревожная тенденция – согласно опросам, 85% частных компаний ОПК задумываются о релокации своего бизнеса, переноса его за границу. Если ничего не изменится к лучшему.

Но определенные изменения происходят. Двадцать народных депутатов Украины, среди которых – Галина Янченко и Александр Ковальчук, подали предложение по бюджету, чтобы предусмотреть в следующем году 2,5 миллиарда гривен на компенсацию процентов по кредитам для украинских производителей оружия.