Будет битва за Покровск, которая продлится дольше, чем за Бахмут, – сержант ВСУ 'Хоккей'

Российские оккупационные войска нацелились на захват Покровска на Донетчине и если битва за этот город состоится, она будет длиться дольше, чем битва за Бахмут. Если враг оккупирует Покровск, то сможет зайти в тыл сразу нескольких населенных пунктов, а некоторые окажутся в окружении.

Об этом сказал главный сержант роты подразделения ВСУ, которое воюет на Покровском направлении, с позывным "Хоккей" в новом выпуске проекта "Український Свідок". Он напомнил, что Покровск является важным логистическим центром Сил обороны.

Военный убежден, что битва за Покровск все же состоится и продлится она долго.

"Если россияне возьмут Покровск, то зайдут в спину Курахово, Константиновке и Краматорску. В окружении окажется Торецк. Если битва за этот город будет, то она будет продолжаться дольше, чем битва за Бахмут", – сказал он.

По словам "Хоккея", у Сил обороны Украины практически не осталось времени, чтобы подготовиться к этой битве.

"Мы должны делать оборонные сооружения и постоянно обучать людей. Одного месяца подготовки для бойцов мало, должно быть хотя бы три. Но попробуем. Боремся, поборем", – сказал боец.

Он отметил, что после того, как россияне захватили Авдеевку, фронт продвинулся. В результате на передовой появились новые направления – Покровское и Кураховское. Андрей объяснил, почему, по его мнению, россиянам удалось прорвать фронт.

"Это произошло из-за ряда факторов, которые находятся вне моей компетенции. Но я знаю, что так называемые подготовленные позиции, вырытые военно-гражданской администрацией, были прямо посреди поля. Большинство из них – непригодны к использованию. Солдаты их видели, шли в посадку и зарывались собственноручно", – рассказал "Хоккей".

Говоря о предстоящей битве за Покровск, военный подчеркнул, что из ряда городов уже сейчас нужно эвакуировать мирное население.

"Это Константиновка, Краматорск, Покровск, Курахово. В целом это касается всех прифронтовых городов. Пожилых людей, гражданских там быть не должно", – сказал он.

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