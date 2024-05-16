Россия может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели – Reuters

Cтрана-агрессор Россия, возможно, готовит более масштабное наступление на фронте в Украине. По мнению аналитиков, наступление на севере Харьковщины может быть лишь отвлекающим маневром.

Об этом говорится в материале издания Reuters. Журналисты пишут, что в Украине предупреждают о наращивании российских подразделений около Сумской области.

"Киев, чья нехватка военнослужащих усугубляется задержками с поставками западного оружия, предупредил, что Россия может готовиться к крупному наступлению в ближайшие недели. Он отметил наращивание российских небольших подразделений вблизи Сумской области", – пишет издание.

Аналитик из Black Bird Group Паси Паройнен сказал Reuters, что наступление России на Харьковщине выглядит как "попытка втянуть в бой ограниченные резервы Киева" перед началом основного летнего наступления.

"Если Украина перераспределит силы в Харькове и Сумах, она сможет сохранить часть территории, и, возможно, предотвратить артиллерийские обстрелы мирных жителей Харькова. Возможно, даже сможет оттеснить врага к границе. Но это может стоить им войны, если не будет резервов для реагирования во время летнего наступления России", – подчеркнул он.

Издание пишет, что наступление России на Харьковщине является "головной болью для украинских военных планировщиков, чьи войска уже растянуты на линии протяженностью более 1000 километров".

Помимо этого, как напомнили журналисты, Генеральный штаб ВСУ в четверг заявил, что самым сложным участком на фронте в Украине остается Покровское направление, где наступление России не ослабевает уже несколько месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи уверен, что наступление России на севере Харьковщины вряд ли закончится для нее стратегическим прорывом. Для того, чтобы совершить такой прорыв у РФ нет достаточного количества сил и средств.

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