УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Россия может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели – Reuters

Ольга Липич
War
2 минуты
13,0 т.
Россия может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели – Reuters

Cтрана-агрессор Россия, возможно, готовит более масштабное наступление на фронте в Украине. По мнению аналитиков, наступление на севере Харьковщины может быть лишь отвлекающим маневром.

Об этом говорится в материале издания Reuters. Журналисты пишут, что в Украине предупреждают о наращивании российских подразделений около Сумской области.

"Киев, чья нехватка военнослужащих усугубляется задержками с поставками западного оружия, предупредил, что Россия может готовиться к крупному наступлению в ближайшие недели. Он отметил наращивание российских небольших подразделений вблизи Сумской области", – пишет издание.

Россия может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели – Reuters

Аналитик из Black Bird Group Паси Паройнен сказал Reuters, что наступление России на Харьковщине выглядит как "попытка втянуть в бой ограниченные резервы Киева" перед началом основного летнего наступления.

"Если Украина перераспределит силы в Харькове и Сумах, она сможет сохранить часть территории, и, возможно, предотвратить артиллерийские обстрелы мирных жителей Харькова. Возможно, даже сможет оттеснить врага к границе. Но это может стоить им войны, если не будет резервов для реагирования во время летнего наступления России", – подчеркнул он.

Издание пишет, что наступление России на Харьковщине является "головной болью для украинских военных планировщиков, чьи войска уже растянуты на линии протяженностью более 1000 километров".

Россия может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели – Reuters

Помимо этого, как напомнили журналисты, Генеральный штаб ВСУ в четверг заявил, что самым сложным участком на фронте в Украине остается Покровское направление, где наступление России не ослабевает уже несколько месяцев.

Россия может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели – Reuters

Как сообщал OBOZ.UA, командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи уверен, что наступление России на севере Харьковщины вряд ли закончится для нее стратегическим прорывом. Для того, чтобы совершить такой прорыв у РФ нет достаточного количества сил и средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!