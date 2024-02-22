'Будет долгой и разрушительной': поляки рассказали, каким видят финал войны в Украине, и оценили угрозу со стороны России

Почти половина граждан Польши уверены, что российско-украинская война будет долгой и разрушительной. При этом всего 17,4% поляков считают, что Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время около 14% заявили, что войну выиграет РФ. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса United Surveys, сообщает издание Rzeczpospolita.

Данные соцопроса говорят о том, что поляки прогнозируют долгую и разрушительную войну между Россией и Украиной. Исследование показывает, что почти половина поляков ожидают, что война "продлится долгие годы и закончится уничтожением обеих стран". Такое мнение выразили 47,4% граждан Польши.

Также сообщается, что уверены в победе Украины только 17,4% опрошенных граждан Польши. При чем 14,1% респондентов считают, что войну выиграет страна-агрессор Россия.

Кроме того, 47,4% респондентов опасаются, что РФ может совершить акт вооруженной агрессии против Польши. Еще 12% поляков считают, что диктатор Владимир Путин вынашивает такие планы. При этом более 35% граждан Польши "скорее согласны" с утверждением, что РФ может в будущем напасть на их страну.

Соцопросы показали, что 38,2% поляков придерживаются противоположного мнения. Данные показали, что 29,5% респондентов категорически не согласны с утверждением, что Путин захочет напасть на Польшу, а 8,7% ответили, что "скорее не согласны" с таким утверждением.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе Украины с Польшей не является экономическим вопросом. На самом деле ситуация не в зерне, а, вероятнее всего, в политике.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуацию с протестами польских фермеров, которые перекрыли границу с Украиной, нужно решать путем переговоров. Он объяснил митинги людей их боязнью "за свои средства к существованию".

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