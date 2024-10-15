Будет ли Израиль атаковать ядерные и нефтяные объекты Ирана: Нетаньяху выступил с заявлением

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ готов нанести удар по Ирану. При этом он уточнил, что целью будущих атак станут военные, а не нефтяные или ядерные объекты.

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Предполагается, что Армия обороны Израиля осуществит более ограниченный ответный удар, направленный на предотвращение полномасштабной войны. Об этом сообщает The Washington Post.

После массированного ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана, страны Ближнего Востока приготовились к обещанному ответу Израиля, опасаясь, что теневая война двух стран может перерасти в лобовую военную конфронтацию. На угрозу полномасштабной войны отреагировали в Вашингтоне. Президент США Джо Байден публично заявил, что не поддержит израильский удар по ядерным объектам.

Во время переговоров с американским президентов Нетаньяху сказал, что планирует нацелиться на военную инфраструктуру в Иране. Офис премьер-министра Израиля заявил, что "прислушиваются к мнению Соединенных Штатов, но примут окончательные решения, основываясь на национальных интересах".

Израильские чиновники на условиях анонимности рассказали, что ответные действия будут рассчитаны таким образом, чтобы избежать восприятия "политического вмешательства в выборы в США". Это свидетельствует о понимании Нетаньяху того, что масштаб израильского удара может изменить исход президентской гонки в Соединенных Штатах.

По мнению аналитиков, израильский удар по иранским нефтяным объектам может привести к резкому росту цен на энергоносители, в то время как атака на ядерную исследовательскую программу страны может стереть любые оставшиеся красные линии, регулирующие конфликт Израиля с Ираном. Поэтому заявленный Нетаньяху план вместо этого атаковать военные объекты, как это сделал Израиль после атаки Ирана в апреле, был встречен в Вашингтоне с облегчением.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна борется на семи фронтах. Среди противников Иерусалима, в частности, поддерживаемая Ираном "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу реки Иордан и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, Нетаньяху заявил, что Тегеран "совершил большую ошибку", нанеся массированный ракетный удар по Израилю 1 октября, и он за это поплатится. Политик отметил, что удар по Израилю "провалился" и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая "является самой совершенной в мире".

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