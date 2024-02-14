Будет ли 'Нюрнберг 2.0': в МИД рассказали о подготовке трибунала по преступлениям России

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что сейчас наше государство активно проводит переговоры о запуске трибунала по поводу российской агрессии и преступлений российских захватчиков. Уже есть группа стран, которая поддерживает это.

Об этом в среду, 14 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. По ее мнению, "Нюрнберг 2.0", на котором будут судить российских военных преступниов, станет реальностью.

"Продолжаются переговоры о модальности этого трибунала – в какой форме он будет, и где трибунал будет проходить. То есть этот трек по восстановлению справедливости уже очень активен. Да, он немного более долгий, но мне кажется, что "Нюрнберг 2.0" будет иметь место", – рассказала Джапарова.

Нюрнбергский процесс, который упоминает чиновница, это международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии, который состоялся после завершения Второй мировой войны. Представителей Третьего Рейха судили за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие военные преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Human Rights Watch заявили, что российского диктатора Владимира Путина должны судить за военные преступления во время штурма Мариуполя, которые повлекли тысячные жертвы.

Между тем, как пишут СМИ, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, Нидерланды блокирует попытки Украины по созданию специального международного трибунала, который мог бы судить руководство России за военные преступления в Украине.

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