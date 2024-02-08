Human Rights Watch: Путина должны судить за военные преступления при штурме Мариуполя, повлекших тысячные жертвы

Российская осада Мариуполя Донецкой области в начале полномасштабного вторжения в Украину включала в себя неоднократные атаки и разрушения гражданских зданий и инфраструктуры, что является очевидным нарушением международного гуманитарного права. Кремлевский диктатор Владимир Путин должен предстать перед судом в расследовании военных преступлений, совершенных в Мариуполе.

Об этом заявляется в 215-страничном отчете международной наблюдательной организации Human Rights Watch (HRW), который анализирует бои и другие события во временно оккупированном россиянами украинском городе. В докладе отмечается, что в Мариуполе погибли тысячи людей, было разрушено бесчисленное количество зданий, а после захвата началась широкомасштабная кампания русификации, передает CNN.

"Консервативная" оценка количества погибших в Мариуполе людей – 8000. В HRW сообщили об этом на основе интервью с жителями города, спутниковых снимков, фотографий и видео городских кладбищ. Однако на самом деле эта цифра намного выше.

Доклад готовили в течение почти двух лет совместно с украинской правозащитной группой Truth Hounds. В документе подробно описаны усилия российских властей по уничтожению украинской культуры в оккупированном Мариуполе, ограничению передвижения украинцев и навязыванию прокремлевской риторики.

Директор отдела кризисов и конфликтов HRW Ида Сойер отметила, что осада Мариуполя – "одна из худших глав российского вторжения в Украину".

"Это было жестокое и разрушительное нападение. Люди, у которых мы взяли интервью, которым удалось сбежать, описали этот период как ад на земле... Мы надеемся, что этот проект поможет обеспечить справедливость", – заявила она.

В докладе прослеживается разрушение российскими войсками тысяч зданий, в том числе сотен многоэтажных жилых домов и гражданской инфраструктуры, такой как больницы, школы, университеты.

В HRW также выявили 17 конкретных российских или связанных с Россией военных подразделений, действовавших в городе во время пика боевых действий в марте и апреле 2022 года, а также высокопоставленных деятелей, которые, по мнению экспертов, могут подпадать под уголовную ответственность.

"Было ясно, что высокопоставленные чиновники, вплоть до президента Путина, были осведомлены о ситуации в Мариуполе и, судя по всему, принимали непосредственное участие в планировании и координации" штурма города, указала Сойер.

Президент России уже является фигурантом ордера на арест за военные преступления от Международного уголовного суда, поскольку может нести индивидуальную ответственность за незаконные похищения и депортацию украинских детей в Россию.

Авторы отчета HRW рекомендовали, чтобы деятельность Путина и российских высокопоставленных командиров расследовали, а нарушители были надлежащим образом привлечены к ответственности за их роль в очевидных военных преступлениях в Мариуполе, в том числе за "возможное произвольное блокирование гуманитарной помощи и эвакуации".

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно директор российского бюро немецкого канала ZDF Армин Керпер попал в громкий скандал, сняв сюжет в оккупированном Мариуполе. Журналист исказил картину о жизни украинцев и "нормальном функционировании" города под "властью" российских захватчиков.

– На инцидент отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что это не журналистика.

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