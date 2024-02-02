'Это не журналистика': в МИД Украины отреагировали на сюжет ZDF из оккупированного Мариуполя

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сюжет ZDF из временно оккупированного Мариуполя. Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что это не журналистика.

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Более того, такая поездка может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине. Об этом Николенко написал в своем Twitter-аккаунте.

"Искажение реальности – это не журналистика. Кроме того, визит главы московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства", – отметил он.

В МИД Украины призвали ZDF дать официальное объяснение этой ситуации.

"Нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине", – добавил спикер.

Напомним, журналист общественного вещателя Германии ZDF Армин Керпер, возглавляющий российское бюро телеканала, снял репортаж из оккупированного Мариуполя в Донецкой области. В сюжете он исказил картину о жизни украинцев и "нормальном функционировании" города под "властью" российских захватчиков.

Журналист выразил убеждение, что оккупированному "городу нужны люди" для того, чтобы там "вновь заработала экономика". По его словам, Мариуполь "функционирует, там работают магазины и рестораны... есть отопление, горячая вода и интернет".

В сюжете Керпера также говорилось о том, что до оккупации в разбомбленном российскими войсками драмтеатре было "запрещено играть на русском языке", а вот "теперь ситуация изменилась".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обратился в СНБО, СБУ, ГПСУ, призвав показательно хотя бы раз быстро отреагировать на такой случай. Во первых, ввести персональные санкции в отношении журналиста и привлечь его к ответственности за нарушение границы (ведь он попал в Мариуполь не через официальную границу Украины). Во-вторых, чиновник советует открыть уголовное производство за пропаганду – с приговором или розыском.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Модена (Италия) из-за возмущения украинцев и итальянцев отменили выставку-конференцию, на которой российские пропагандисты хотели рассказать о "расцвете" Мариуполя после оккупации его Россией. Хотя это не единственное пророссийское мероприятие в стране: по Италии свободно гастролировал пропагандист Дугин, там часто проходят концерты артистов из страны-агрессора РФ.

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