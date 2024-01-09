Российская пропаганда в действии: в Италии готовили выставку о 'расцвете' Мариуполя под оккупацией

В Италии в городе Модена 20 января российские пропагандисты собирались провести выставку-конференцию и рассказать о "расцвете" Мариуполя после оккупации его Россией. Это возмутило не только украинцев, живущих в Италии, но и самих итальянцев. Но это не единственная пропагандистская выставка. По Италии гастролирует пропагандист Дугин, тут проходят концерты российских артистов.

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Пропагандисты хотели рассказать о Мариуполе

20 января в городе Модена провинции Емилия-Романья в Италии в здании городского муниципалитета по инициативе консульства России и ассоциации Россия – регион Романия при поддержке пророссийских итальянцев собирались провести выставку-конференцию, посвященную Мариуполю.

Организаторы заявили, что Мариуполь, оказывается, восемь лет находился "в оккупации" в Украине. Теперь город освобожден и процветает.

Среди выступающих числились Элизио Бертолази, Андреа Лучиди.

Элизио Бертолази – итальянец, который работает на российского пропагандиста Дмитрия Киселева и является сотрудником кремлевского Института перспективных исследований.

Бертолази находится под санкциями СНБО, поскольку являлся "международным наблюдателем" на незаконных "выборах" на оккупированных территориях Украины.

Андреа Лучиди сам себя называет журналистом, хотя никакого отношения к этому не имеет. Он уже два года живет в "ЛНР", ездит на встречи к кураторам в Москву и Питер и ведет прокремлевские репортажи с фронта.

"Все эти видео, фото собираются показать на этой выставке", – рассказывает украинка, которая давно живет в Италии и работает журналистом, Катерина Садилова.

Мэр Модены встал на защиту пророссийской выставки

Журналистка отмечает, что зал для проведения этой выставки россиянам предоставил муниципалитет Модены, его мэр Джан Карло Музарелли.

"Мы сначала думали, что мэр четырехтысячного города просто не в курсе того, кто проводит это мероприятие. Ему написали письма, но выяснилось, что он все знает", – рассказывает Катерина.

По словам журналистки, каждый, кто снимает это помещение, не имеет права пропагандировать фашизм и нацизм – все, что унижает человеческое достоинство.

"Многие политики, депутаты, партии указывают на это мэру. Однако устроители этой выставки подписали это соглашение. А мэр резко заявил, что у нас демократия, и он не будет никому ничего запрещать. Ему говорят, что президент этой страны находится в международном розыске, который объявил международный трибунал, что эта страна совершила ужасные преступления в Мариуполе. Но мэр не сделал ни одного шага назад", – добавляет Катерина.

Этот мэр является членом партии демократов, и даже его однопартийцы просили его одуматься, но на позицию главы Модены это никак не повлияло.

Посольство Украины в Италии уже заявило о недопустимости подобной выставки о якобы "расцвете" Мариуполя после оккупации его россиянами и направило соответствующее письмо мэру города.

Российские концерты и споры в соцсетях

Сейчас представители украинских сообществ подали в коммуну Модены заявление о проведении акции 20 января, его должны рассмотреть в течение семи дней.

Когда материал готовился к публикации, стало известно, что мэрия Модены все-таки отозвала свое разрешение на проведение пропагандистской выставки. Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко.

К сожалению, это не единственная пророссийская пропагандистская выставка в Италии. Катерина Садилова отмечает, что с начала года в Италии уже массово проводятся подобные мероприятия. Так тут планируется выступление известного российского идеолога и пропагандиста Дугина, находящегося под санкциями ЕС.

"Такое впечатление, что Россия проводит широкую пропаганду в странах Европы. В первую очередь она взялась за такие страны, как Италия, Франция, Германия, Испания. Они начинают подрывную деятельность с середины страны. Вы даже не представляете, что сейчас происходит в социальных сетях. Хотя большинство итальянцев выступают за Украину, но пророссийское меньшинство очень активно, они кричат – и создается впечатление, что их много. Это тоже раскол итальянского сообщества, ситуация очень обострена", – говорит Садилова.

Надо напомнить, что в Италии разрешили выступление и пророссийской оперной певицы Нетребко. И это не единственный факт. Россия всегда проводит свою пропаганду через культуру.

По словам журналистки, в Италии проходит очень много концертов, где наряду с россиянами выступают беларусы, молдаване, даже украинцы.

"И когда им указываешь на то, что недопустимо выпускать на сцену россиян, они как под копирку отвечают, что они же выступают за мир. Ведь тут участвуют не только россияне, например, поет украинец Виталий Ковальчук. Ведь он бы не выступал, если бы эта россиянка поддерживала Путина", – поясняет Катерина.

Сейчас в Италии работает много различных российско-итальянских, итальянских ассоциаций, которые буквально кормятся с рук российского посольства в Риме. Они даже расположены неподалеку от здания дипломатического ведомства.

Украине тоже нельзя сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия готовит почву в Европе своей пропагандой. Нам нужно рассказывать правду о преступлениях россиян в Украине. Не только про Бучу и Ирпень. Говорить о Мариуполе, Изюме, Херсоне, о бомбардировке мирных городов, о пытках и издевательствах над нашими пленными, о преступлениях россиян на оккупированных территориях, о похищении наших детей.