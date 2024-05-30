Будет ли считаться врученной повестка, отправленная по почте: в ТЦК дали детальное разъяснение

В Украине пока не планируют присылать мужчинам повестки по почте, но такая практика может заработать уже летом. Ведь если военнообязанные граждане не обновят свои данные за отведенные новым законом о мобилизации 60 суток (начиная с 18 мая), им начнут приходить письма от ТЦК.

Об этом в комментарии СМИ рассказал представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин. OBOZ.UA также напоминает, кому нужно и не нужно обновлять военно-учетные данные.

Будет ли считаться врученной повестка, отправленная по почте?

"По истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в частности адреса места жительства, повестка действительно может быть отправлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу места жительства военнообязанного или резервиста", – пояснил Истомин "Телеграфу".

Отмечается, что днем явки по вызову резервиста или военнообязанного будет дата не ранее 14-го дня от момента отправки повестки по почте (рекомендованным письмом и с уведомлением о вручении).

Нужно ли получателю повестки ставить подпись?

По словам спикера ТЦК, ставить подпись не требуется. Если повестку направили по почте, то подтверждением надлежащего оповещения военнообязанного или резервиста о вызове в ТЦК будет указание о:

– дне получения почтового отправления человеком, личность которого подтверждается информацией и/или документами от почты;

– дне проставления в почтовом сообщении отметки об отказе ее получать или отметки об отсутствии мужчины по адресу места жительства, указанного им при уточнении учетных данных. Так же и отсутствия по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если этот военнообязанный/резервист не сообщил ТЦК другой адрес, где он проживает.

"То есть если в течение 60 дней гражданин не уточнит свой адрес проживания, повестка может быть направлена по почте в адрес зарегистрированного места жительства", – подчеркнул Истомин.

Кто должен обновить военно-учетные данные в ТЦК?

В законе о мобилизации прямо указана обязанность граждан обновить свои данные. Это касается не только мужчин, но и женщин, состоящих на воинском учете (и тех, кто получает медицинское/фармацевтическое образование).

Так, начиная с 18 мая в течение 60 дней обновить данные в ТЦК должны:

– призывники в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие удостоверение о приписке;

– военнообязанные мужчины в возрасте 25-60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет;

– женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, которые стоят на воинском учете.

На этот процесс не влияет статус военнообязанного или наличие у него оснований для отсрочки. А за нарушение воинского учета в ТЦК могут выписать штраф даже заочно, без присутствия нарушителя.

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК?

Обновлять военно-учетные данные не следует гражданам, исключенным из воинского учета. Согласно положениям нового закона, сюда относятся следующие случаи:

– прекращение гражданства Украины;

– признание непригодным для военной службы;

– достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Если человек обновил свои данные до вступления в силу нового закона 18 мая, ему нужно сделать это еще раз, даже в случае отсутствия каких-либо изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны объяснили, что военнообязанным не придется повторно заполнять свои данные в "Резерве+", когда официальное приложение закончит тестовый режим. Все документы продублируются в программу автоматически.

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