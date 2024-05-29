В Минобороны объяснили, нужно ли повторно заполнять данные в "Резерв+" после окончания тестового режима приложения

Когда официальное приложение от Министерства обороны "Резерв+" закончит тестовый режим, военнообязанным не придется повторно заполнять свои данные. Все документы будут продублированы в программу автоматически.

Об этом в эфире объединенного новостного телемарафона сообщил спикер МО Украины Дмитрий Лазуткин. Напомним, что "Резерв+" запустили 18 мая, в первый день вступления в силу нового закона о мобилизации.

Документы из "Резерв+" будут считаться официальными с 18 июня, когда приложение выйдет из тестового режима.

Электронный (QR-код) и бумажный документы должны быть равноценными, добавил Лазуткин.

Однако, как отметил он, не исключается "человеческий фактор". В случае ошибок необходимость повторно уточнять информацию. Для этого можно обратиться в службу поддержки или в ТЦК и СП.

В эфире Espreso.TV заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко добавила: "В июне этого года мы реализуем QR-код, который полностью прировняет информацию с "Оберега", который уже сейчас есть у вас в "Резерв+", к электронному военно-учетному документу. Это будет очень мощный функционал, который даст возможность, по сути, держать в кармане в мобильном телефоне военно-учетный документ с самыми последними данными".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее украинский адвокат Богдан Кушнир объяснил, что не так с приложением "Резерв+".

– Если обновить данные в приложении "Резерв+", а потом удалить его, информация о военнообязанном все равно останется в реестре. Данные передаются в общую систему, а не просто хранятся на мобильном телефоне.

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