Останутся ли обновленные данные в "Резерв+" при удалении приложения с телефона: в ТЦК дали объяснение

Если обновить данные в приложении "Резерв+", а потом удалить его, информация о военнообязанном все равно останется в реестре. Данные передаются в общую систему, а не просто хранятся на мобильном телефоне.

На вопросы о новом приложении от Минобороны ответила спикер Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алена Кузина. Она дала интервью "11 каналу".

Кузина позитивно оценила цифровизацию. Если обновить свои данные через "Резерв+", идти лично в военкомат с этой целью не понадобится.

"Если человек удалил программу с телефона – он просто удалил программу с телефона", – сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Сотрудница ТЦК признала, что пока что "Резерв+" может работать с некоторыми ошибками. Это процесс перехода с бумажной системы на систему цифры. "Очень большое количество пользователей. Действительно, возможны сбои... Но, я думаю, у нас действительно очень классные специалисты, которые занимались разработкой, а сейчас поддержкой. Думаю, все недостатки будут ликвидированы", – высказала уверенность Кузина.

С каждым обновлением приложение должно работать лучше, добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее украинский адвокат Богдан Кушнир объяснил, что не так с приложением "Резерв+".

– Также он ответил на вопрос, в каких случаях полиция имеет право доставлять мужчин в ТЦК и СП.

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