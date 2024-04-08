Это была операция ГУР: в Калининградской области горел ракетный корабль "Серпухов", появились подробности

В российской Калининградской области 7 апреля горел ракетный корабль "Серпухов". Он получил серьезные повреждения и проведет значительный период времени на ремонте.

Инцидент OBOZ.UA подтвердил источник в разведке. Пожар произошел, когда судно находилось на военно-морской базе агрессора "Балтийск".

Пожар был внутри корабля. По данным нашего собеседника, это была спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Серпухов" – российский малый ракетный корабль (корвет) проекта 21631 "Буян-М" (является пятым кораблем серии).

Добавим: в начале апреля российский МРК "Серпухов" как раз отмечал свое девятилетие. Он был был спущен на воду 7 (по некоторым данным, 3) апреля 2015 года на Зеленодольском судостроительном заводе.

Его длина 74 метра, ширина 11, а высота 6,6 метра. Сначала "Серпухов" был приписан к Черноморскому флоту РФ, но в дальнейшем под номером 563 вошел в состав Балтийского флота страны-террориста.

Как писал OBOZ.UA, во Владивостоке (РФ) 7 апреля горела российская "Екатерина Великая" – единственное в мире судно снабжения ледового класса. В России заявили об одном погибшем и трех пострадавших.

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