'Будет приоритетным': Игнат рассказал, как наращивание средств РЭБ срывает планы врага

Украинский военно-промышленный комплекс ставит в приоритет наращивание количества средств радиоэлектронной борьбы. Эти разработки наравне со средствами противовоздушной обороны помогают эффективно отражать вражеские воздушные атаки.

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В частности, благодаря средствам РЭБ можно еще эффективнее защитить критически важные для жизни украинцев объекты. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы позволяют сбивать навигацию вражеских целей. Поэтому наращивание средств РЭБ является приоритетным для Украины.

Также Игнат отметил, что даже до полномасштабного вторжения России в Украине было производство собственных средств РЭБ. Однако сейчас производство работает еще активнее. Естественно, он не стал углубляться в подробности, где именно и как Украина применяет РЭБ в борьбе против российских оккупантов.

В то же время спикер Воздушных сил добавил, что украинские военные получают средства радиоэлектронной борьбы, в том числе, от западных партнеров. При этом он подчеркнул, что таких средств необходимо больше, поэтому к изготовлению приобщаются все предприниматели, которые могут их производить.

"Но здесь надо быть очень осторожными, смотреть на сколько он эффективен. Для того чтобы не было бесполезной надежды, что он может уберечь жизнь, а получится совсем наоборот. Поэтому нужно тщательно проверять. И необходимо учить людей пользоваться им, потому что это высокотехнологичное дело", – объяснил Игнат.

Напомним, в Украине освободили от налога на добавленную стоимость (НДС) и пошлины на ввоз в страну радиолокационных приборов, техники для РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и пластин для бронежилетов. Такие устройства и товары крайне необходимы ВСУ.

Ранее сообщалось, что во время комбинированной воздушной атаки страны агрессора России на Украину утром 13 января более двух десятков российских ракет и дронов не достигли целей. Выведение из строя такого количества ракет с помощью средств РЭБ может являться переломным моментом в возможностях украинской армии.

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