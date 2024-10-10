"Будет проведен аудит критических предприятий": в Минобороны прокомментировали слухи о приостановлении бронирования

В Министерстве обороны Украины отрицают приостановку бронирования работников предприятий от мобилизации. В то же время в Украине проведут аудит критических предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления.

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Аудит продлится до 15 ноября, однако в этот период бронирование не останавливается. Об этом сказал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии "Суспільному".

По его словам, в комиссию, которая будет проводить аудит предприятий, должны включить военных. Если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование будет пересмотрено.

Гаврилюк отметил, что в Украине за несколько последних месяцев резко возросло количество забронированных предприятиями работников.

"Решение приняли, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев –рост вдвое", – пояснил замминистра обороны.

Напомним, что украинские СМИ 9 октября сообщили, что правительство якобы поставило на паузу бронирование работников от мобилизации. Действие некоторых положений по определению критически важных предприятий было приостановлено до 15 ноября 2024 года.

Министерство экономики вместе с Министерством обороны и другими заинтересованными органами решили подготовить и внести изменения в бронирование работников. Источники OBOZ.UA рассказали о слишком большом количестве бронирований и необходимости урегулирования этого вопроса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируется внедрить модель экономического бронирования от мобилизации – в Министерстве экономики заявили, что решение об этом уже принято.

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