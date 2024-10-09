Правительство приостановило бронирование работников критически важных предприятий до 15 ноября – СМИ

В среду, 9 октября, стало известно о том, что Кабинет министров Украины поставил на паузу бронирование работников от мобилизации. Действие некоторых положений по определению критически важных предприятий было приостановлено до 15 ноября 2024 года.

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Об этом писали украинские СМИ, в частности издание The Page, которое опубликовало документ с решением правительства по итогам совещания. На этом заседании Министерство экономики вместе с Министерством обороны и другими заинтересованными органами решили подготовить и внести изменения в бронирование работников.

Источники OBOZ.UA рассказали о слишком большом количестве бронирований и необходимости урегулирования этого вопроса.

Теперь до 15 ноября планируется провести аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций. Минэкономики должно проанализировать его результаты и до 20 ноября проинформировать Кабинет Министров.

Минэкономики и Минобороны должны подготовить и презентовать правительству проект, предусматривающий разработку решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмене отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.

Об этом говорится в пункте "аннулирование военнообязанных отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации в случае обнаружения фактов необоснованного бронирования".

Собеседники медиа также рассказали, что на упомянутом выше совещании присутствовал президент Владимир Зеленский. "Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", – сказал источник СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине все-таки планируется внедрить модель экономического бронирования от мобилизации – в Министерстве экономики заявили, что решение об этом уже принято. Вероятно, новая система будет предусматривать "переход от критичности предприятия к критичности работника", заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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