'Будет со сломанными ногами и руками': перехват ГУР раскрыл, что оккупанты делают с беглецами из своей армии

Российское командование продолжает практику жестокого отношения к собственному личному составу. Поэтому в армии РФ растет количество дезертиров.

Тем из них, кому не повезло надежно спрятаться, грозят нанесенные своими же "товарищами" увечья и возвращение на передовую. Один из таких примеров иллюстрирует очередной перехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что известно

В ГУР отметили, что количество беглецов из рядов оккупационной армии продолжает перманентно расти.

"Среди россиян увеличивается количество дезертиров из-за жестокого отношения командования", – отметили разведчики.

Так, пойманных дезертиров в российской армии калечат – и возвращают на передовую для участия в очередных "мясных штурмах", свидетельствует очередной перехват.

"Поймали пи..раса! Аж чуть ли не до Мариуполя добрался, ху*та еб***ая. Думал – не поймают. Скоро, на*уй, к вам ох****ый боец поступит, на**й. Правда, он будет со сломанными руками и ногами, на**й, валяться в качестве приманки для укропов. Такая х**ня будет каждому, кто, с*ка, бросит пацанов, на**уй, в бою, бл*дь. Мы все, с*ка, отсюда когда-нибудь выйдем, на*уй, кто живой останется – п**да, на*уй, пощады не будет", – выдал в перехваченном разведкой разговоре очередной оккупант – носитель "великой русской культуры".

