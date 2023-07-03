Будни на передовой: в ВСУ показали, чем занимаются 'между утренним кофе и вечерним душем'. Фото

Украинские солдаты Сухопутных войск, которые остаются на боевых позициях, показали свои будни в сети. Они готовы защищать каждый метр родной земли по первому же приказу командования, но даже у них бывают дни "передышки".

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Кадры опубликованы на Telegram-канале войска. Бойцы стараются не терять время впустую: роют окопы, укрепляя позиции, благоустраивают по возможности блиндажи, тренируются в стрельбе, а медики проводят проверки и делают перевязки.

"В перерыве между утренним кофе и вечерним душем ты еще уничтожаешь живую силу и технику врага, спасаешь жизнь побратимам и защищаешь своим телом родную страну", – подписали свои фотографии бойцы.

Судя по снимкам, тяжелые условия, летняя жара и ежедневная опасность для жизни не помеха нашим защитникам и защитницам. Они не теряют присутствия духа и вселяют твердую надежду, что Украина одержит победу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дрон Perun, который был разработан украинскими специалистами, наносит российским оккупационным войскам значительные потери, уничтожая целые батальоны вражеской техники. В сети показали особенности его работы.

Президент Зеленский поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником. Он отметил мужество и отвагу воинов, защищающих небо Украины.

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