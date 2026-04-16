В последние сутки Россия совершила очередной террористический обстрел Украины. В Одессе погибли 9 человек, ещё 23 получили ранения. В Киеве — четверо погибших, в том числе 12-летний ребёнок; 54 человека ранены. В Днепропетровской области — трое погибших и 34 раненых.

Российские войска запустили 44 ракеты различных типов и 659 дронов. Зафиксировано, как "шахеды" влетали прямо в окна жилых многоэтажек.

Этой лютой зимой Россия пыталась лишить украинцев света и тепла. С окончанием холодов Москва вернулась к тупому террору мирного населения, запуская сотни средств поражения по жилым кварталам. Тактика Кремля остаётся неизменной.

В то же время в администрации США продолжают считать крупным достижением прекращение прямой помощи Украине. НАТО трещит по швам, европейцы пытаются выйти из тупика собственной системы принятия решений, чтобы выделить Киеву кредит. Путин не видит причин прекращать войну — пока он видит лишь возможности ее продолжать.