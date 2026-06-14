Блог | Какая реформа нужна армии?
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Многие спрашивают меня, какую реформу в армии я считаю самой важной — зарплаты, сроки службы, контракты?
Все важно.
Далее текст на языке оригинала.
Ми — армія мобілізованих.
Як висловився один з моїх товаришів, який у 2022-му знявся зі спецброні й заплатив бабки, аби його визнали придатним: "ми армія мобілізян".
В армії мобілізованих їхній досвід враховується лише на рівні командира — якщо він адекватний.
Я хотів би, аби навички та знання професійних інженерів, юристів, програмістів, журналістів, лісників, грейдеристів, логістів, науковців, державних службовців тощо застосовувалися з максимальною ефективністю.
Ми занадто бідні, аби неефективно застосовувати найцінніший ресурс — людей.
Чого я тільки не бачив.
І радіофізиків в охороні об'єктів, і програмістів рівня "сеньйор" у піхоті, і професійних будівельників — оперативними черговими, науковців — замполітами рот, фахових юристів, які до того служили в розвідці, а після поранення опинилися в ТЦК.
Були люди з освітою рівня Гарварда чи Массачусетського технологічного.
І щоразу це неефективне застосування людей доводиться вирішувати ручним управлінням.
Моя найкраща реформа настане тоді, коли під час мобілізації почнуть враховувати фактичний та освітній досвід мобілізованого і ефективно використовувати його як важливу цеглинку великої будівлі Сил оборони.
Два місяці БЗВП — слабка підстава для грамотного розподілу в ЗСУ проти двох-трьох вищих чи технічних освіт, 30 років стажу на найкращих підприємствах країни або навіть звичайної роботи в ЖЕКу — просто через досвід.
Це моє бачення реформи: обов'язкове врахування цивільного досвіду та освіти при призначенні на військові посади — бодай на ті, що потребують високих компетенцій у прийнятті рішень з конкретних дисциплін або сучасного досвіду менеджменту.
Ми маємо стати найефективнішою країною у застосуванні обмеженого ресурсу.
І цей ресурс — не гроші. Це люди.