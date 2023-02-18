'Будут быстрые поставки оружия и новые санкции': Кулеба рассказал о результатах встречи с министрами G7

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в министерской встрече G7, на которой обсуждалась дальнейшая поддержка нашей страны. Глава дипломатического ведомства отметил, что участники встречи сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины уже в текущем году.

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По результатам работы Кулеба анонсировал быстрые поставки оружия и новые санкции против РФ. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава МИД подчеркнул, что страна-агрессора Россия должна осознавать, что международное сообщество не устанет поддерживать Украину и противостоять ее агрессии.

"Я принял участие в министерской встрече "большой семерки" по приглашению министра иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса. Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна понять, что мы не устанем противостоять ее агрессии", – написал Кулеба.

Напомним, Кулеба заявил, что любые переговоры с Россией возможны только при условии полного восстановления территориальной целостности Украины. Дипломат подчеркнул, что это не подлежит обсуждению.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида, председательствующий на саммите G7 в 2023 году, согласовывает приглашение на встречу президента Украины Владимира Зеленского. Участие главы государства предполагается в режиме видеоконференции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что слова российской стороны о "готовности" к переговорам являются вбросом и не соответствуют действительности.

– Директор ЦРУ США Уильям Бернс тоже отмечал, что страна-агрессор не настроена на серьезные переговоры об окончании войны.

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