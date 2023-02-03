Следующие полгода войны в Украине будут критическими, Россия не настроена на переговоры, – директор ЦРУ Бернс

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает, что страна-агрессор Россия, вероятно, не настроена на серьезные переговоры относительно окончания войны в Украины. По его словам, следующие шесть месяцев войны будут критическими.

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Об этом он сказал во время своего выступления в Джорджтаунском университете в четверг, 2 февраля. Его слова процитировала журналист американского канала CBS Оливия Газис на своей странице в Twitter.

По словам Бернса, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что западные страны устанут от помощи Украине. Также он сказал, что Вашингтон не видит признаков того, что Москва планирует переговоры.

Директор ЦРУ напомнил, что в прошлом месяце был в Украине. По его словам, из примерно 30 часов пребывания в Киеве 6 часов он находился в бомбоубежище.

"Россияне нанесли два отдельных удара по гражданским объектам с использованием иранских БПЛА", – сказал Бернс и отметил, что иранско-российские военные связи являются "особенно тревожными".

Он также заявил, что из всех иностранных лидеров наиболее пристально за опытом Путина следит лидер Китая Си Цзиньпин. Пекин был встревожен слабыми действиями армии РФ, однако два государства по-прежнему "привержены" партнерству, хотя и очень неохотно предоставляют, например, смертоносное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2022 года Бернс тайно прибыл в Киев и провел секретную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны говорили о дальнейших шагах страны-агрессора России.

Директор ЦРУ проинформировал украинского президента и коллег из разведки о военных планах государства-террориста на ближайшее время.

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