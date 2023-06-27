Будут ли вручать повестки мужчинам за границей с 1 июля: разъяснение

В Украине постановлением Кабмина №1487 были приняты новые правила организации и ведения военного учета. В постановлении говорится, что дипломатические ведомства будут ответственны за ведение военного учета военнообязанных украинцев, покинувших Украину после 24 февраля.

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Так, находящиеся за рубежом украинцы начали интересоваться, могут ли они получить повестку о призыве. В то же время юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак подчеркнул, что консульские учреждения за рубежом не имеют права издавать военнообязанным повестки, сообщает "24 канал ".

Отметим, что в постановлении говорится, что с начала 2023 года, консульские учреждения должны выполнять несколько обязанностей в отношении украинцев призывного возраста, которые находятся за границей. Среди этих обязанностей есть информирование о мобилизации в Украине, содействие их возвращению на Родину во время военного положения, сообщение о включении или исключении из консульского учета лиц призывного возраста среди украинцев в течение 7 дней, а также ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

"Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей", – отметил юрист.

В частности новые правила военного учета расширяют географию вручения повесток на территории Украины, но не охватывают дипломатические учреждения за рубежом.

Ранее сообщалось, в каких случаях могут аннулировать отсрочку от мобилизации. Соответствующее решение принимается территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Напомним, что летом этого года, в частности, уже в июле, под общую мобилизацию могут попасть украинские абитуриенты. Это может произойти в так называемый промежуточный период.

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