"Будут новые оборонные пакеты": Зеленский пообещал ощутимое усиление для фронта по итогам "Рамштайна". Видео

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины была продуктивной и принесла результаты. После 20-го "Рамштайна", который состоялся в Германии 19 марта, наша страна получит "новые оборонные пакеты, в том числе дефицитную артиллерию".

Об этом в обращении к гражданам сообщил глава Украины Владимир Зеленский. Видео вечером во вторник, 19 марта, поделился YouTube-канал Офиса президента.

Гарант отметил, что подробный доклад подготовит министр обороны Рустем Умеров.

"Сейчас можно сказать несколько вещей. Будут новые оборонные пакеты, в том числе дефицитная артиллерия. Новые государства присоединяются к чешской инициативе по закупке боеприпасов – спасибо всем", – рассказал Зеленский.

Приоритетом для Сил обороны являются ПВО, РЭБ и дроны. Президент поблагодарил государства, которые "реально работают, чтобы этот наш приоритет был наполнен соответствующим содержанием".

"Украинские дроны уже дают сильные результаты, и должны значительно укрепить международный компонент сотрудничества. Фронт должен почувствовать наше усиление в отношении дронов. Я благодарен всем участникам "Рамштайна" и Соединенным Штатам, министру [обороны США Ллойду] Остину – за лидерство", – поблагодарил Зеленский.

Он отметил Германию за анонсированный оборонный пакет на полмиллиарда евро, в котором будут артиллерия и бронетехника. "Мы очень ценим немецкий вклад в защиту украинских жизней и нашей независимости", – подчеркнул президент.

Гарант 19 марта провел совещание, которое касалось нашей международной работы в марте и апреле.

"Готовятся к подписанию новые соглашения по безопасности с партнерами, будут и новые юридические шаги для привлечения к ответственности российских военных преступников. Важно, чтобы это движение – движение к справедливости – имело постоянную энергию, постоянное усиление", – отметил он.

РФ должна отвечать за преступления и, в частности, именно в юридической плоскости. "Мир должен видеть, как международная юстиция работает в ответ на агрессию и террор. Только один пример сейчас – Сумщина, наш регион, граничащий с российской территорией. И это – постоянные российские попытки введения ДРГ. Постоянные террористические обстрелы и удары. Наши пограничные села российская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта и до сегодня российская авиация сбросила только на громады Сумщины уже почти 200 управляемых бомб", – напомнил Зеленский.

Он указал на необходимость усилить ПВО и призвал большие страны, имеющие необходимое оружие, "действительно быть большими в защите жизни", а не держать технику где-то на складах.

В конце обращения гарант отметил некоторых защитников Украины поименно:

– воины Сумского отряда Государственной пограничной службы: главный сержант Антон Шеремет (вместе с собратьями недавно отбил атаку вражеской ВРГ), старший сержант Юрий Васильев и капитан Руслан Кравченко (помогали местным во время обстрелов с территории России);

– воины Черниговского пограничного отряда: сержант Владимир Игнатенко и старший сержант Юрий Павленко (противодействуют российским беспилотникам);

– воины Харьковского пограничного отряда: старший солдат Владислав Байдуков, главный сержант Владислав Гуренко;

– воины бригады Гвардии наступления "Стальная граница": старший солдат Роман Дубовский и сержанты Олег Кислый и Владислав Якименко, штаб-сержант Евгений Дорошенко.

Дополняется...