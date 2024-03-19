России очень дорого обходятся минимальные продвижения в Украине, – генерал Браун

Войска Российской Федерации в последний период получили незначительные достижения в Украине. Однако страна-агрессор платит за продвижение огромными потерями в технике и личном составе.

Об этом заявил американский генерал Военно-воздушных сил, глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун после завершения 20-го "Рамштайна" – встречи Контактной группы по обороне Украины. Военного процитировал "Укринформ".

"Хотя Россия достигла незначительных достижений, она дорого заплатила за это живой силой и техникой. Украина продолжает укреплять оборонные линии и повышать эффективность боеприпасов и других поставок", – отметил Браун.

Более 88 миллиардов долларов помощи, переданной Украине, помогают не только Киеву, но и "укрепляют НАТО", подчеркнул он. Также эти деньги способствуют "расширению военно-промышленного комплекса США, Европы и мира" и "поддерживают нашу собственную безопасность", сказал генерал.

"Коллективная поддержка будет гарантировать успех Украины сейчас и в будущем... Сломанный мир в Украине представляет риск для нас всех", – добавил Браун.

Как писал OBOZ.UA, 19 марта на авиабазе "Рамштайн" в Германии стартовало очередное заседание Контактной группы по обороне Украины по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. Предыдущее заседание в указанном формате прошло 14 февраля.

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