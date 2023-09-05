"Будут новые поставки и производство оружия": Зеленский пообещал, что все запросы военных будут выполнены. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые поставки оружия украинской армии. И, что очень важно, будет новое производство отечественного оружия, подчеркнул глава государства.
Об этом Зеленский сказал в своем традиционном обращении к украинцам вечером 5 сентября. Президент пообещал, что все запросы военных будут исполнены.
"Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников. Будет новая поставка. Очень важно – будет новое производство нашего оружия, очертили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что нужно сделать. Сделаем!", – сказал глава. государства.
Украинский лидер отметил, что два дня провел в Донбассе и в Запорожской области. Он посетил 13 боевых бригад.
Зеленский рассказал, что пообщался с комбригами и комбатами, а также наградил воинов.
"Кстати, ребята, все шевроны добавим вот здесь – вот такая у нас новая доска для шевронов. Пусть каждый гость Украины, с которыми я говорю в кабинете, видит, как Украина гордится своими людьми",– подчеркнул президент, показывая доску с шевронами. .
Также украинский лидер заявил, что поблагодарил боевых медиков. Президент отметил: великая гордость – это воины, которые возвращаются после ранений на позиции к своим собратьям.
В конце обращения Владимир Зеленский анонсировал важные для Украины события и решения.
"И завтрашний день. Сегодня уже подготовились. Будут события, важные для Украины. Должны быть и решения, важные для Украины. Я благодарю всех, кто сражается и работает ради нашего государства!", - сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский внес в ВР представление на назначение Умерова министром обороны. Последний заменит Алексея Резникова, возглавлявшего оборонное ведомство на протяжении всех полутора лет полномасштабной войны.
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