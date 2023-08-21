"Будут проводить репрессии": Путин "назначил" на оккупированных территориях более 200 "судей" - ЦНС
Владимир Путин, президент Российской Федерации, утвердил назначение 222 человек в качестве "судей" на территориях Украины, находящихся временно под контролем России. Таким образом, на оккупированных территориях Украины оккупационные власти продолжают укрепляться с целью осуществления давления на местное население через применение силовых методов.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на указ Путина №607. Фейковые судьи назначены сроком на 6 лет.
"Таким образом оккупанты продолжают формировать силовой аппарат на ТОТ для проведения репрессий против местных жителей", – говорится в сообщении.
Центр нацсопротивления подчеркивает, что все причастные к репрессиям на оккупированных территориях будут привлечены к ответственности.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин утвердил изменения к закону "О военном положении". Они предусматривают возможность депортации людей с территорий, где введен соответствующий статус, а также проведение выборов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 11 июля "бавовна" посетила временно оккупированную Новоалексеевку Херсонской области. Поражен склад боеприпасов россиян, который они разместили в районе элеватора.
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