'Будут проводить репрессии': Путин 'назначил' на оккупированных территориях более 200 'судей' - ЦНС

Владимир Путин, президент Российской Федерации, утвердил назначение 222 человек в качестве "судей" на территориях Украины, находящихся временно под контролем России. Таким образом, на оккупированных территориях Украины оккупационные власти продолжают укрепляться с целью осуществления давления на местное население через применение силовых методов.

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на указ Путина №607. Фейковые судьи назначены сроком на 6 лет.

"Таким образом оккупанты продолжают формировать силовой аппарат на ТОТ для проведения репрессий против местных жителей", – говорится в сообщении.

Центр нацсопротивления подчеркивает, что все причастные к репрессиям на оккупированных территориях будут привлечены к ответственности.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин утвердил изменения к закону "О военном положении". Они предусматривают возможность депортации людей с территорий, где введен соответствующий статус, а также проведение выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 11 июля "бавовна" посетила временно оккупированную Новоалексеевку Херсонской области. Поражен склад боеприпасов россиян, который они разместили в районе элеватора.