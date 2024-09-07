'Будут разрушительные последствия для двусторонних отношений': в МИД Украины предостерегли Иран от передачи ракет России

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возможную передачу Ираном баллистических ракет стране-террористу России. В дипломатическом ведомстве призвали руководство исламской республики воздержаться от сотрудничества с россиянами.

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Тегерану напомнили, что РФ согласно Уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины.

Министерство выразило глубокую обеспокоенность сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет в РФ. Руководство Ирана призвали не предоставлять российской армии любые виды вооружения и военной техники.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что уже более двух лет украинцы ежедневно подвергаются российским террористическим обстрелам всеми видами смертоносного вооружения, в частности дронами иранского производства.

"Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира. Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву для защиты международного мира и безопасности", – говорится в заявлении.

В украинском МИД подчеркнули, что Иран должен полностью и окончательно прекратить поставки оружия России, чтобы доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти.

"Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", – предупредили иранское руководство.

Напомним, передача Ираном баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства с Россией. Иран заинтересован в финансовых вливаниях от России, получении истребителей Су-35, а также в помощи в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и РФ в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Сэветта, передача Ираном баллистических ракет России ознаменует собой резкую эскалацию войны.

Ранее сообщалось, что Россия уже получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса действия. По предварительным данным, иранский режим мог передать россиянам более 200 баллистических ракет.

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