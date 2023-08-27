'Будут решения, позволяющие усилить наших воинов': Зеленский проанонсировал заседание Ставки на следующей неделе. Видео

Украинское военное командование во главе с президентом Владимиром Зеленским уже определило повестку дня и расписание заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего на предстоящую неделю. По их результатам ожидаются решения, которые позволят стране усилить своих воинов.

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Об этом в вечернем обращении к украинским 27 августа рассказал глава государства. Он подчеркнул, что в каждом из подразделений запросы очень четкие – таковы должны быть и результаты украинской дипломатии.

"Военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов. Дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все то, что нужно именно нашим воинам", – рассказал о заданиях на неделю Зеленский.

Президент отметил защитников

Кроме того, президент назвал воинов и спасателей, которые отличились больше всего в защите жизни и Украины на этой неделе:

– Солдат Ярослав Бевз – воин 47-й отдельной механизированной бригады. Один из первых в составе штурмовой группы вошел и закрепился в Роботино на Запорожье.

– Наши боевые медики – спасибо за ваш героизм, за каждую спасенную жизнь наших бойцов! Сегодня отмечу солдата Яну Хвостикову, санитара лечебного отделения медицинской роты, и младшего сержанта Татьяну Святец, медицинскую сестру, 47 бригада. Благодарю вас!

– Солдат Даниил Марущак, командир танка из 53-й отдельной механизированной бригады. Воюет в окрестностях Авдеевки.

– Старший матрос Александр Носаль. 37-я отдельная бригада морской пехоты.

– Младший сержант Владимир Макаревич, оператор дронов, очень результативный. 46-я отдельная аэромобильная бригада.

– Старший лейтенант Владимир Фомин, воин-артиллерист 36-й отдельной бригады морской пехоты.

– Наши спецназовцы: младший лейтенант Ярослав Ращупкин, старший сержант Семен Денисенко и младший сержант Сергей Болотный.

– Отдельно хочу отметить воинов, защищающих украинцев от "шахедов". Спасибо каждому и каждой! Особенно отмечу старших солдат Елену Климову, Александра Кияшко, солдата Виталия Вовлошина. Благодарю вас за слаженность действий и успешное поражение целей!

– Наши спасатели, работники ГСЧС из разных регионов Украины. В частности, Одесская область. Участвующие в ликвидации последствий атак террористов на критическую инфраструктуру. Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Михаил Шишман и Петр Станков, майор службы гражданской защиты Валентин Сали – спасибо вам!

– Днепропетровская область. Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Максим Веклич и Игорь Тарасенко, старший лейтенант службы гражданской защиты Сергей Макаренко. Лично эвакуировали раненых из здания разрушенного автовокзала в Днепре после российского удара и спасли человека из-под завалов. И это только один из эпизодов их работы. Я благодарю за спасение украинцев!

– Запорожская область, очень тяжелое направление. Сержанты службы гражданской защиты Александр Цыгипа и Сергей Панченко – спасибо вам, ребята, за работу в Орехове. Сержант службы гражданской защиты Евгений Пузанов и капитан службы гражданской защиты Олег Новохатько – спасибо! Оба отличились работой в городе Гуляйполе после российских обстрелов. Спасали жизнь.

– И сегодня – без имен, без деталей, – но есть за что отметить наших разведчиков и спецслужб. Личный состав ГУР и СБУ. Весь. Действительно молодцы!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Зеленский также анонсировал "мощный сентябрь" для Украины. В первый месяц осени ожидаются новые пакеты военной помощи для сил обороны. Также наша страна получит дополнительные гарантии безопасности;

– Зеленский выдвинул инициативу в парламент по приравнению коррупции к государственной измене на период военного времени. В этом вопросе очень важно соблюдать законность, а не выносить "приговор" в резонансных процессах на эмоциях общества.