'Будут серьезные бои': Рахманин дал прогноз, когда ждать максимальной эскалации на фронте в Украине

Россия готовится к широкомасштабному наступлению, ожидать его можно уже в ближайшие недели. Россия будет пытаться одержать хоть какие-то "победы" к годовщине полномасштабного вторжения, а также спешить нанести Украине максимальный урон до прибытия обещанных странами Запада танков и современной артиллерии.

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Серьезные бои ждут Украины, скорее всего, в период с февраля по апрель. Об этом рассказал народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару.

По словам Рахманина, даже беглый взгляд на карту боевых действий дает представление, где теоретически могут развернуться самые горячие бои. Однако большое наступление может быть успешным прежде всего при условии, что наступающая сторона бьет по противнику там, где тот этого меньше всего ожидает.

"Если посмотреть на карту, не сложно понять, где теоретически может наступать либо украинская армия, либо армия агрессора. Вопрос большого наступления - это действительно искусство, потому что ты должен ударить, с одной стороны, там, где тебя не ждут, с другой стороны, там, где у противника самая слабая оборона или просто слабая оборона… и там, где у тебя есть возможность подтянуть необходимое количество резервов. Это шахматная партия, но противник тоже не дурак и он тоже пытается просчитывать определенные ходы, поэтому начинается игра нервов и игра мозгов", – подчеркнул нардеп.

Он предполагает, что то самое новое большое наступление войск государства-агрессора может начаться уже в ближайшие недели.

"Сейчас думать, где именно будет широкомасштабное наступление... Это попытка угадывать, потому что вынашиваемые в Генштабе ВСУ, в генштабе агрессора замыслы, они известны только узкому кругу людей, тем более, эти планы могут корректироваться. Просто надо настраиваться на то, что, к сожалению, ближайший месяц, возможно даже недели будут тяжелыми, сложными и достаточно серьезные бои будут в промежутке между февралем и апрелем", – заявил Рахманин.

Он отметил, что после "частичной мобилизации", продолжающейся до сих пор, России удалось собрать несколько сотен тысяч новых воинов, часть из них даже отправили на обучение и слаживание. За счет переброски "мобиков" на передовую войска РФ смогли усилить давление, в частности, на Донбассе.

"Россияне провели относительно успешную и достаточно большую мобилизацию, она продолжается у них и сейчас. Они мобилизовали по меньшей мере 300 тысяч, из которых 150 сразу не перебросили на линии фронта, у них было время для того, чтобы должным образом поучиться и согласиться. Это тоже важное обстоятельство. Россияне за счет увеличения количества личного состава повысили давление на определенных участках фронта, и это проявилось в первую очередь в районе Бахмута и Соледара, где сейчас за счет численного превосходства и абсолютного пренебрежения жертвами удается пробивать нашу оборону. Они тоже имеют определенные проблемы, связанные с восстановлением потерь в наиболее боеспособных частях, с определенной боеприпасной диетой", - отметил Рахманин.

Временный отрезок в три месяца, когда прогнозируется серьезное обострение на фронте, нардеп объяснил спешкой Кремля на фоне анонсированных западными партнерами Украины поставок бронетехники и артиллерии.

"Они понимают, что за определенное время мы получим часть тяжелых вооружений, в первую очередь речь идет о бронетанковой технике, танках, боевых машинах пехоты и также определенной части артиллерии, в частности самоходной. Им важно попытаться ударить до того, как мы успеем получить это вооружение, до того, как в строй будут поставлены обученные военные, до того, как мы создадим кулак, на который можем рассчитывать, планируя наступление. Поэтому для россиян важно ударить именно в этот период, когда ВСУ еще не укомплектованы", - отметил Рахманин.

В то же время, он обратил внимание на то, что в России вполне могут планировать "большое наступление" к первой годовщине полномасштабной войны против Украины.

"Вторая причина, как ни странно, как ни смешно, в том, что россияне, особенно Путин, привязываются к определенному символизму, к определенным датам, к определенным маркёрам, и я думаю, что ближе к годовщине начала полномасштабной агрессии ему нужны будут какие-то достаточно ощутимые победы", - отметил член парламентского комитета.

Впрочем, многое зависит от погодных условий и от того, насколько теплыми будут последние недели зимы и дождливым – начало весны.

"Возможно, наступление будет и раньше, но есть нюансы. В частности, это погодные условия, сухость почвы. Разумеется, можно идти и по грязи, но как показали бои на севере в начале широкомасштабного вторжения, есть риск потерять большое количество танков в болоте", - убежден Рахманин.

Напомним, 9 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к продлению военной помощи Украине. Он отметил отсутствие у России стремления к миру. Агрессор готовит новые наступления.

Также сообщалось, что разведка Британии дала прогноз о том, как погода может повлиять на боевые действия в Украине. В Минобороны Британии отметили, что с середины до конца марта почва на востоке Украины сильно размокнет, поэтому бронетехника "намертво" будет вязнуть в грязи. Следовательно, предполагают аналитики британского оборонного ведомства, и украинские, и российские командиры, скорее всего, постараются избегать планирования больших наступлений в это время.