Будут танцевать и петь: в Мариуполе оккупанты установили новогоднюю елку возле драмтеатра, где погибли сотни людей

Во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) россияне впервые установили главную городскую елку возле здания Драматического театра. Конструкция высотой 14 метров появилась на месте, где во время российского авиаудара погибли сотни мирных жителей.

Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского горсовета. Оккупанты связали установку елки с открытием театра после трехлетнего "восстановления".

В оккупированном Мариуполе российские власти впервые после захвата города установили главную 14-метровую елку возле здания Драматического театра.

"Там, где российские захватчики убили мирных людей 16 марта 2022 года – будут водить хороводы, развлекаться, танцевать и петь", – говорится в заметке Мариупольского горсовета.

"Однако местные мариупольцы помнят правду. Для них это не елка, а 14-метровая свеча памяти", – отмечают в заметке Мариупольского горсовета.

Напомним, 16 марта 2022 года российские военные преступники нанесли авиаудар по зданию Драмтеатра, в котором скрывались сотни гражданских. Оккупационные войска сбросили две мощные бомбы, несмотря на большую надпись "дети" перед театром.

Сначала здание огородили высоким забором, чтобы скрыть следы преступления и реальное количество погибших. Позже начали ремонт, пытаясь изменить исторический контекст и представить театр как центр "русской культуры".

Сейчас внутри театра продолжаются внутренние работы: устанавливают кресла, центральную люстру, доставляют освещение для других помещений. Возле здания монтируют большие экраны, в частности для трансляции новогоднего обращения российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты начали строительство нового моста в районе села Калиновка под Мариуполем. Мост будет иметь двойное назначение.

Здесь планируется объездная дорога по трассе Новоазовск – Крым, которая позволит обходить Мариуполь, а также новая "сокращенная" железнодорожная колея Мариуполь –Таганрог через Бойковский и Новоазовский районы.

Также напомним, оккупанты продолжают загрязнять окружающую среду на временно оккупированной украинской территории. Так в Мариуполе Донецкой области захватчики слили в реку Кальчик остатки нефтепродуктов.

