Оккупанты начали строить новый мост под Мариуполем. Фото

Российские оккупанты начали строительство нового моста в районе села Калиновка под Мариуполем. Мост будет иметь двойное назначение.

Здесь планируется объездная дорога по трассе Новоазовск–Крым, которая позволит обходить Мариуполь, а также новая "сокращенная" железнодорожная колея Мариуполь–Таганрог через Бойковский и Новоазовские районы. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Россияне продолжают работать над улучшением военной логистики. В районе с. Калиниква под Мариуполем началось строительство нового моста двойного назначения. Здесь пройдет объездная дорога по трассе Новоазовск-Крым, чтобы обойти Мариуполь. Также здесь по плану пройдет новая "сокращенная" железнодорожная колея Мариуполь - Таганрог через Бойковский и Новоазовские районы", – говорится в сообщении.

По данным источников, точки строительства известны, и уже одна–две атаки БПЛА могут временно приостановить работы.

Отмечается, что такие действия могут эффективно "заморозить" работы и повлиять на логистику российской армии.

Строительство моста – часть усилий российской армии по улучшению логистики на оккупированных территориях, чтобы быстрее перемещать технику и ресурсы, обходя центральные районы Мариуполя.

Напомним, на территории разрушенной "Азовстали" во временно оккупированном Мариуполе оккупанты планируют построить военный объект. Об этом свидетельствуют данные технической документации. Электричество для этого объекта россияне планируют брать, скорее всего, с Запорожской АЭС.

