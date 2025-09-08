Оккупанты планируют построить военный объект на территории разрушенной 'Азовстали' в Мариуполе: что известно. Видео

На территории разрушенной "Азовстали" во временно оккупированном Мариуполе оккупанты планируют построить военный объект. Об этом свидетельствуют данные технической документации.

Такое предположение озвучил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко. Он отмечает, что электричество для этого объекта россияне планируют брать, скорее всего, с Запорожской АЭС.

"Пока город выживает без воды, россияне потихоньку подключают разрушенную "Азовсталь" к энергосети. Утвержден проект реконструкции двух ЛЭП 110 кВ – с ответвлением на подстанцию "Азовсталь №7". Реконструируют 26,68 км линий. Замена 18 опор. Заказчик – ООО "Кашпин". Приказ Минстроя "ДНР" №175-од от 06.08.2025", – говорится в сообщении.

Андрющенко добавляет, что пока все другие планы инфраструктуры россияне засекретили. И это прямо указывает на то, что план превратить территорию "Азовсталь" совсем не в мирный объект.

"А теперь главное: линия внезапно заканчивается на правом берегу Кальмиуса. Перед входом на территорию "Азовстали". Все. Дальше – тишина... Тем не менее. Это не просто ЛЭП. Это часть новой энергетической магистрали РФ – от ЗАЭС до Донетчины. Через Волноваху, Тельманово и дальше вглубь на территорию РФ. Собственно то, о чем мы говорим больше года становится реальностью. Под показательное молчание МАГАТЭ и Энергоатома", – резюмирует ситуацию Петр Андрющенко.

На днях во временно оккупированном Мариуполе было атаковано место стоянки российской военной техники в промышленных гаражах. Предварительно сообщается о поражении "частей ПВО", но какие именно и их количество уточняется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что российские захватчики продолжают уничтожать уникальные археологические памятники на временно оккупированных территориях Украины. Возле Новоазовска на востоке от Мариуполя враг хочет закатать в асфальт остатки хазарского поселения VIII– X веков.

Напомним, что на левобережной части Херсонщины в ночь на пятницу, 22 августа, прогремели взрывы. В оккупированных Новой Каховке и Голой Пристани сообщили о прилетах, войска РФ понесли потери. В частности, было атаковано расположение оккупантов в городе Новая Каховка.

